ضبط أزيد من 11 قنطار من المخدرات المغربية

ضبط أزيد من 11 قنطار من المخدرات المغربية

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية من توقيف 61 تاجر مخدرات.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني، فإن مفارز مشتركة للجيش الوطني الوطني أحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 11 قنطار و04 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و550707 قرص مهلوس و457غرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 206 أشخاص وضبطت 40 مركبة و300 مولدا كهربائيا و222 مطرقة ضغط و12 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 14 شخصا وضبط 13 بندقية صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 31 طن وكذا 11 قنطار من مادة التبغ و(27) قنطار من النفايات النحاسية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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