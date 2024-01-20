صور/ الفريق أول السعيد شنڨريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء أحسن سليمان

ألقى الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، ألقى ظهر اليوم، النظرة الأخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد اللواء أحسن سليمان، نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحضر هذه الوقفة كلّ من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، مديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وعائلة المرحوم، يضيف البيان.

وفي كلمته التأبينية، أشاد العميد، مفتش مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي بخصال الفقيد مذكرا بمسيرته الحافلة كإطار سامي في الجيش الوطني الشعبي.

وأمام هذا المصاب الجلل، جدد الفريق أول أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، يختم البيان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

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