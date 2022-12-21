صناعة الأنسولين بالجزائر ستكون بداية سنة 2023

21 ديسمبر، 2022

صرّحت فطوم أقاسم, المديرة العامة لمجمع صيدال, للقناة الإذاعية الأولى عن بداية تصنيع الأنسولين بالجزائر, وهذا خلال الثلاثي الاول لسنة 2023.

      وأكدت المديرة العامة للمجمع، أنّ صيدال تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم، للتواجد في إفريقيا. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يراهن على التضامن الإفريقي. وقناعة من المجمع الذي يرى أن السوق الإفريقية هي الأكثر نموا، مقارنة بمختلف الأسواق.

     وأضافت فطوم أقاسم، أنّ عملية إنتاج الأنسولين بالجزائر، ستكون بوحدة الإنتاج “صيدال قسنطينة”، وبمعدل 1 مليون عبوة سنويا.

ياسمين بن صغير 

21 ديسمبر، 2022

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