صلواتشي يشرف على تدشين سفينيتن للصيد بأعالي البحار بميناء زموري

7 مايو، 2022

أشرف اليوم السبت، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي ومستشار رئيس الجمهورية إبراهيم مراد، على تدشين سفينتين للصيد، جزائريتي الصنع بالكامل بولاية بومرداس.

وأكد صلواتشي، لدى القائه لكلمة بالمناسبة، أن قطاعه يهدف الى رفع الانتاج السمكي لتعزيز الأمن الغذائي، مبرزا أن عملية تدشين سفينين لصيد سمك التونة بزموري ولاية بومرداس، تعتبر انجازا تاريخيا لقطاع الصيد، وتحقيق هدف من الاهداف المسطرة من طرف مخطط عمل الحكومة.

كما كشف ذات المتحدث أن القيمة السوقية لهذين السفينتين بلغ 4.8 مليون دولار، والذي سمح باقتصاد من فاتورة الصادرات، 3.6 مليون دولار لو تم استيرادها من مورد أجنبي.

و يعتبر تدشين هذان السفينتين، انطلاقة فعلية لانشاء أسطول بحري مخصص للصيد في أعالي البحار، يضيف وزير الصيد البحري.

كما كشف الوزير، أن 15 مؤسسة في هذا المجال استفادت من أوعية عقارية من 12 ولاية، و هذا ما يسمح بانتعاش نشاط بناء سفن الصيد في اعالي البحار في الجزائر، ما يسمح أيضا بالتوجه للصبح قطبا في البحر الأبيض المتوسط في هذا النشاط البحري و الاقتصادي.

رمزي أحمد توميات

7 مايو، 2022

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