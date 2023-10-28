صديقة الثورة الجزائرية المناضلة “إلييت لو” في ذمة الله

توفيت يوم أمس الجمعة، صديقة الثورة الجزائرية، المناضلة “إيلييت لو” عن عمر ناهز 89 عاما.

وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، بتعازيه على صفحته الرسمية على فايسبوك، بعائلة المناضلة وصديقة الثورة الجزائرية “إلييت لو”.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المناضلة وصديقة الثورة الجزائرية “إلييت لــو” وبرحيل هذه الأيقونة تفقد الجزائر مناضلة صلبة في سبيل القضية الوطنية تسلّحت بأمل الانتصار وقناعتها بكسر قيود الظلم الاستعماري”.

وقال ربيقة، أن “إلييت التحقت بصفوف الكفاح التحريري الذي آمنت بعدالته وقيمه السامية وبفكره الإنساني من أجل التحرر، ونالت في سبيل ذلك أفظع أساليب التعذيب في مركز -فيلا سيزيني- وعانت طويلا من ألم السجن الاستعماري ووجع الحرمان وقسوة السجان”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”ورغم ذلك ظلت ثابتة على مبادئها الوطنية لا مبدّلة ولا مغيرة، إلى أن أشرقت أنوار الحرية على الجزائر التي حملتها في وجدانها مفتخرة بتاريخها ونضالها من أجل انتصار القيم وعزة المبادئ”.

وتابع وزير المجاهدين قائلا: “لا يسعني في هذا المصاب إلاّ أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة وكل رفيقاتها ورفاقها في الكفاح وأصدقاء الثورة الجزائرية، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهلها وذويها من بعدها جميل الصبر ووافر السلوان”.

رمزي أحمد توميات

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