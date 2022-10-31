صدور ورقة نقدية تذكارية ذات قيمة ألفي دينار وقطعة 50 دينار

أصدر بنك الجزائر ورقة نقدية تذكارية ذات قيمة ألفي دينار 2000 دج، إلى جانب قطعة نقدية جديدة ذات قيمة خمسين دينار50 دج، تخليدا لذكرى الفاتح نوفمبر وموازاة مع احتضان الجزائر لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ31.

هذا وقد صدر في الجريدة الرسمية رقم نظام 22-02 مؤرخ في22 ربيع الأول عام 1444الموافق 18 أكتوبر2022 .يتضمن إنشاء ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي 2000 دينار جزائري بمناسبة الدورة العادية الحادية والثلاثين 31لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر.

في حين تضمن ذات العدد من الجريدة الرسمية إنشاء قطعة نقدية جديدة بقيمة 50 خمسين دينارا وتحمل صورة واسم الشهيدة حسيبة بن بوعلي.

وتحمل الورقة النقدية الجديدة على جانبها صورة الأمير عبد القادر، وعلى وجهها صورة مقام الشهيد وخريطة العالم العربي وخريطة الجزائر، في حين تحمل على ظهرها صور لمنارة جامع الجزائر وجبار الهقار والآثار الرومانية بتيبازة ونخلة وقافلة إبل.

كما تحمل الورقة النقدية اللون الأخضر المائل إلى الأزرق في وجهها والأخضر المائل إلى الأصفر على ظهرها، كما تحمل كتابات باللغتين العربية والإنجليزية .

رمزي أحمد توميات

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