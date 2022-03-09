صب منحة البطالة لفائدة أكثر من 300 ألف شاب

9 مارس، 2022

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، أنه سيتم صب منحة البطالة، لفائدة كثر من 300 ألف شاب من طالبي العمل لأول مرة، يوم 28 مارس الجاري

وكشف جابر في تصريح للاذاعة الوطنية، بأن مصالحه شرعت في معالجة ملفات المترشحين للحصول على هذه الاعانة منذ الـ 25 فيفري الماضي. عبر منصة رقمية.

وفي هذا الصدد، أفاد ذات المتحدث، أنه تم تسجيل 49 مليون مشاهدة منذ افتتاح هذه المنصة، كما استطاع 3 ملايين شخص من الولوج إليها فيما تم حجز أكثر من 657 الف موعد.

كما كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عن إمضاء اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر تقضي بتسهيل فتح حسابات بريدية جارية لطالبي العمل المسجلين لدى الوكالة..

و أوضح نفس المسؤول أن هذه المنحة لا تعني الذين سبق لهم العمل، مشيرا الى أن هؤلاء بإمكانهم الاستفادة من خدمات وعروض العمل المودعة لدى الوكالة لصالح البطالين.

ليديا كبيش

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