صب الزيادات لـ8 ملايين مستفيد بداية من 10 مارس المقبل

أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، أنه سيتم صب الزيادات في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية بداية من 10 مارس المقبل.

وقال شرفة في تصريحات نقلها “التلفزيون العمومي”، أنه :”سيتم صب كل المعاشات بالزيادات المقررة قبل حلول شهر رمضان”.

وأوضح ذات المتحدث أن الزيادة في الأجور ستمس مليونين و 800 ألف شخص. 90 بالمائة من الموظفين و10 بالمائة من المتعاقدين. كما أن الزيادة في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية سيستفيد منها أزيد من 8 ملايين شخص.

كما أضاف وزير العمل أن منحة التقاعد تمس مليونين و985 ألف مستفيد. ومنحة البطالة تمس مليوني مستفيد. مؤكدا أن منحة البطالة بصيغتها الجديدة 15000 دج تم صبها بداية من شهر جانفي لفائدة البطالين المسجلين.

كما سيتم صب كل المعاشات بالزيادة المقررة ابتداء من 10 مارس إلى غاية 20 مارس 2023، يضيف نفس المسؤول

و في سياق ذي صلة، كشف شرفة أن نسبة الإدماج في القطاع الإداري بلغت 98.5 بالمائة و بعد إدماج 321.621 من مجموع 326115 مستفيد.

ليديا كبيش

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