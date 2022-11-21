صالح قوجيل يستقبل وفداً عن حركة حماس الفلسطينية

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمعية وفد عن المجلس، اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، وفداً عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لدولة فلسطين، برئاسة زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى فيه، و نائب رئيس الحركة في الضفة الغربية..

وأورد بيان لمجلس الأمة أنه، في مستهل اللقاء، وبعد الترحيب بالوفد الفلسطيني الضيف، ذكّر صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بأنّ فلسطين تكتسي في الوجدان الرسمي والشعبي مكانةً خاصةً.. مردفاً بأنّ اصطفاف الجزائر إلى جانب فلسطين ضارب في التاريخ وثابت ولا مشروط، يتوخى بلوغ الهدف الأسمى المنشود وهو إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.. كما ذكّر بسعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشخصي والمباشر من أجل لمّ الشمل الفلسطيني والذي تجسد منتصف الشهر الفائت بالتوقيع على إعلان الجزائر من طرف كافة الفصائل الفلسطينية.. وتجلّى في مخرجات القمة العربية في الفاتح من نوفمبر التي أعادت الأولوية لمركزية القضية الفلسطينية في الجسم العربي..

وفي ذات الشأن، يضيف البيان، وفي سبيل تكريس الوحدة ونبذ الشقاق، فضلاً عن تعزيز استقلالية القرار السياسي الفلسطيني.. فقد أكّد رئيس مجلس الأمة، بأنّ الفلسطينيين أصحاب شجاعة وإباء.. ومثلما كان لسان حال أمة تردد في السابقين فلسوف يتردد في اللاحقين.. مستذكراً بطولات الشهداء والمجاهدين أثناء الحرب التحريرية الوطنية ومقاربتهم حينما تركوا هوياتهم وانتماءاتهم السياسية وراءهم ظهرياً.. وهو ما يتعين على الفرقاء الفلسطينيين التأسي به بُغية بلوغ الهدف المرجو والمتمثل في نيل الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية..

من جهته، توجّه زاهر جبارين، رئيس الوفد الفلسطيني، بجزيل تشكراته للدولة الجزائرية قيادة وشعبا و للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والمنافحة من أجل حقوقه المشروعة.. مؤكداً بأنهم في حركة حماس، يولون جدّية مطلقة لتكريس إعلان الجزائر وأنّهم حريصون غاية الحرص على تنفيذ بنوده، ذلك أنّه لا تحرير بدون وحدة وطنية ولا قوة بالانقسام..

ش.ن

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