صالح قوجيل يستقبل وفداً عن حركة حماس الفلسطينية

21 نوفمبر، 2022

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمعية وفد عن المجلس، اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، وفداً عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لدولة فلسطين، برئاسة زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى فيه، و نائب رئيس الحركة في الضفة الغربية..

وأورد بيان لمجلس الأمة أنه، في مستهل اللقاء، وبعد الترحيب بالوفد الفلسطيني الضيف، ذكّر صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بأنّ فلسطين تكتسي في الوجدان الرسمي والشعبي مكانةً خاصةً.. مردفاً بأنّ اصطفاف الجزائر إلى جانب فلسطين ضارب في التاريخ وثابت ولا مشروط، يتوخى بلوغ الهدف الأسمى المنشود وهو إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.. كما ذكّر بسعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشخصي والمباشر من أجل لمّ الشمل الفلسطيني والذي تجسد منتصف الشهر الفائت بالتوقيع على إعلان الجزائر من طرف كافة الفصائل الفلسطينية.. وتجلّى في مخرجات القمة العربية في الفاتح من نوفمبر التي أعادت الأولوية لمركزية القضية الفلسطينية في الجسم العربي..

وفي ذات الشأن، يضيف البيان، وفي سبيل تكريس الوحدة ونبذ الشقاق، فضلاً عن تعزيز استقلالية القرار السياسي الفلسطيني.. فقد أكّد رئيس مجلس الأمة، بأنّ الفلسطينيين أصحاب شجاعة وإباء.. ومثلما كان لسان حال أمة تردد في السابقين فلسوف يتردد في اللاحقين.. مستذكراً بطولات الشهداء والمجاهدين أثناء الحرب التحريرية الوطنية ومقاربتهم حينما تركوا هوياتهم وانتماءاتهم السياسية وراءهم ظهرياً.. وهو ما يتعين على الفرقاء الفلسطينيين التأسي به بُغية بلوغ الهدف المرجو والمتمثل في نيل الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية..

من جهته، توجّه زاهر جبارين، رئيس الوفد الفلسطيني، بجزيل تشكراته للدولة الجزائرية قيادة وشعبا و للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والمنافحة من أجل حقوقه المشروعة.. مؤكداً بأنهم في حركة حماس، يولون جدّية مطلقة لتكريس إعلان الجزائر وأنّهم حريصون غاية الحرص على تنفيذ بنوده، ذلك أنّه لا تحرير بدون وحدة وطنية ولا قوة بالانقسام..

ش.ن

21 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

كما أمر بانشاء وكالة وطنية: تبون يطالب باستحداث تخصص جامعي جديد في ميدان تحلية مياه البحر

14 نوفمبر، 2022

أناد: تنصيب مكاتب لشبكة النساء المقاولات عبر 11 ولاية

28 يوليو، 2022

في الذكرى 34 لإعلان قيام دولة فلسطين..البرلمان العربي يجدد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية

15 نوفمبر، 2022

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي في السعودية

2 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: