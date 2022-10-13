شنقريحة يشارك في الدورة غير العادية للجنة الاركان العملياتية المشتركة

13 أكتوبر، 2022
يشارك اليوم الخميس، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة في أشغال الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة المنعقدة بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فان الدورة تنعقد بمبادرة من الجزائر بصفتها عضوا في مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة
ووفقا لنص البيان، فإن  اللجنة تضم كلا من الجزائر، النيجر، موريتانيا ومالي.
رمزي أحمد توميات
13 أكتوبر، 2022

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