 شنقريحة يدشن المؤسسة المركزية للتموين بعتاد الوقود بالجلفة

3 أكتوبر، 2022
قام رئيس أركان الجيش الوطني  الشعبي الفريق أول  السعيد شنقريحة، بزيارة عمل وتفتيش إلى الجلفة بالناحية العسكرية الأولى، أين اشرف على تدشين المؤسسة المركزية للتموين بعتاد الوقود.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني  فقد تنقل الفريق أول شنقريحة، إلى المستودع الجهوي للتموين بالوقود، حيث زار مختلف مرافقه.
وأسدى شنقريحة، للمستخدمين والاطارات توجيهات وتعليمات صارمة تتعلق بضرورة المحافظة على المكسب الحيوي والالتزام بالاحتياجات الأمنية اللازمة، وحسن أداء المهام الموكلة بكل جدية وانضباط.
ليديا كبيش
3 أكتوبر، 2022

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