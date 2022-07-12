شنقريحة: واجبنا اليوم الحفاظ على وطننا الجزائر من كل خطر ومكروه

شنقريحة: واجبنا اليوم الحفاظ على وطننا الجزائر من كل خطر ومكروه

قال اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة أن :” تشريف رئيس الجمهورية لحفل التخرج يعكس الأهمية التي يوليها للجيش ولأفراده”.

وأضاف شنقريحة بالقول :”ولا يفوتنا جميعا ونحن لا نزال نعيش نفحات ستينية الاستقلال التأكيد أن واجبنا اليوم الحفاظ على وطننا الجزائر من كل خطر ومكروه والحفاظ على عهد الشهداء “.

وأوضح الفريق أول، لدى القائه لكلمة خلال حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال، أن استظهار تضحيات من وهبوا الجزائر الاستقلال هو واجب وطني مقدس يفرض نفسه على كافة الوطنيين المخلصين، واجب يمنحنا جميعا الافتخار والاعتزاز للانتماء للشعب الجزائر

وأكد رئيس أركان الجيش، على أن الشعب الجزائري كان ولا يزال شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب، مواقف ستتجلى جدواها ولو بعد حين

وأفاد ذات المتحدث:” لقد كان جيشنا العتيد عنوانا لوحدة الوطن المفدى، وفي هذا السياق شكلت هياكل التكوين على رأسها أكاديمية شرشال بوتقة تنصهر فيها طاقات أبنائها من كل ربوع وطننا الفسيح”

وأضاف الفريق أول شنقريحة بالقول: “يكفي أفراد الجيش أنهم استطاعوا بناء قوة دفاعية مهيبة الجانب كانت درعا واقيا من أخطار المراحل الصعبة، يحدوهم في ذلك إيمانهم الراسخ في حقنا كأمة وأن نضطلع بدورنا الريادي في منظومتنا الإقليمية وتعميم نعمة الأمن في محيطنا القريب والبعيد”.

كما أكد رئيس أركان الجيش، على أن الجيش الذي بلغ مستوى عالي من النضج والاحترافية يواصل بكل عزم جهوده المضنية على مسار عصرنة قوام المعركة لديه بشكل يمكننا من مواجهة أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره.

رمزي أحمد توميات

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