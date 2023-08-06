شنقريحة: مدرسة أشبال الأمة مشتلة حقيقية تترعرع فيها كفاءات الغد

اشرف اليوم الأحد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، على مراسم تكريم طلبة أشبال الأمة المتفوقين في امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023.

وقدّم الفريق أول تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى شبلات وأشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط نظير النتائج المتميزة المحققة، كما قدّم لهم تهانيه الخالصة إلى كافة الطلبة الذين تمكنوا من نيل هاتين الشهادتين.

وأبرز ذات المتحدث ان هذا النجاح يُضاف إلى سلسلة النجاحات والنتائج الايجابية التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي على كافة الأصعدة، مضيفا بالقول :” ان هذه النتائج المتميزة كانت ثمرة جهودكم ومثابرتكم على التحصيل العلمي طوال السنة الدراسية”.

وأرجع الفريق أول شنقريحة، نجاح دورة جوان 2023 إلى الرعاية والاهتمام التي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لأشبال الأمة باعتبارها ركيزة أساسية في منظومتنا التكوينية العصرية التي نسعى باستمرار إلى تحسين أدائها وتكييفها مع تطورات العصر باعتبارها المشتلة الحقيقية التي تترعرع فيها كفاءات الغد

كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح الخاصة بأشبال الأمة في شهادة التعليم المتوسط بلغت 100 بالمائة، بينما بلغت في شهادة البكالوريا 98.34 بالمائة.

رمزي أحمد توميات

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