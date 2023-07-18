شملت وفدي البلدين…الرئيس تبون يجري محادثات موسعة مع نظيره الصيني

يجري اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ببكين، محادثات موسعة مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، شملت أعضاء وفدي البلدين، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الجزائرية

ويحضر المحادثات التي تجري في هذه الاثناء بقصر الشعب ببكين عن الجانب الجزائري الوفد الوزاري الهام المرافق لرئيس الجمهورية، والذي يتكون من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وزير المالية، لعزيز فايد، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي, وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، يفيد المصدر.

ويحضر عن الجانب الصيني وزراء من حكومة جمهورية الصين الشعبية، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور