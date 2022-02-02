شرفي: رفض 43 مترشح لعضوية مجلس الأمة بشبهة المال الفاسد

2 فبراير، 2022
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي عن قبول 475 مترشح يمثلون 22 حزب وقوائم مستقلة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل.
وقال شرفي في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية أن :”أكبر عدد من المترشحين سُجل على مستوى الولايات الجديدة، باستثناء ولايتي بومرداس وتندوف بـ20 و19 مترشحا على التوالي”، كاشفا أنـه تم تلقي ملفات “19 مترشحا ببني عباس، 15 مترشحا بجانت، 12 مترشحا بالمنيعة، 10 مترشحين بتيميمون، 8 بتقرت.
وكشف ذات المتحدث، أن عدد المترشحين في الجزائر العاصمة بلغ أربعة، على غرار كل من تمنراست و جيجل و ورقلة، في حين تم رفض ملفات 43 مترشحا من أصل 503  بشبهة المال الفاسد.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس السلطة أو عملية رصد المترشحين ذوي الصلة بالمال الفاسد تتم من خلال اعتمادا على “مقاربة قانونية -اجتماعية”، بالاستناد إلى السمعة التي يعرف بها المترشح في الوسط الذي يعيش فيه.
 وأضاف نفس المسؤول انـه في حال بروز معطيات حول وجود علاقة بين المترشح وأوساط المال الفاسد، تتقدم الهيئة التي يرأسها بـطلب إجراء تحقيق حول المترشح المشبوه، وفقا لما يخوله لها القانون.
أما عن عدم إمكانية الاستخلاف، فقال شرفي: “إن عدم إمكانية استخلاف المترشحين الـمقصيين هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول والذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة”.
رمزي أحمد توميات

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