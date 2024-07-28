شرفة يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بالعاصمة

شرع يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية , اليوم الأحد, في زيارة لولاية الجزائر العاصمة، استهلها ببلدية الرويبة, أين قام رفقة والي الولاية، بوضع حجر الأساس, لمشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن، حيث قُدمت له معطيات تقنية حول هذه المنشأة التي تندرج ضمن البرنامج الوطني الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب.

و ذكر الوزير, بأهمية هذا البرنامج في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، الذي يتضمن 350 مركزا جواريا و 30 صومعة إستراتيجية، بالإضافة إلى 16 منشأة أخرى في قيد الانجاز, كما حددت مدة انجاز هذا المشروع بستة أشهر.

سهام قريمش