شرفة يشدّد على ضرورة تسليم كافة المشاريع المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات

30 مارس، 2024

ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، إجتماع عمل مع محافظي الغابات للولايات المعنية بالمخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، حسب ما أورده بيان وزارة الفلاحة.

و تندرج أشغال هذا الإجتماع، حسب ذات المصدر، في إطار تنفيذ الإجراءات الإستباقية التي يتضمنها مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات الخاص بموسم 2024، حيث تم تقييم مدى تقدم الأشغال فيما يتعلق بإنجاز المشاريع المسجلة لدى الولايات المعنية بجهاز مكافحة حرائق الغابات لسنة 2023، لا سيما إنجاز الخنادق المضادة للحرائق، و أبراج المراقبة، فتح و تهيئة المسالك الغابية، إنجاز الأشغال الحراجية و رصد نقاط المياه.

كما ذكّر الوزير بالإجراءات الإستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار المخطط الوطني لمكافحة الحرائق، لا سيما تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات شهرين قبل بداية الموسم، و اقتناء طائرات الإطفاء إضافة إلى الوسائل المجندة من طرف قطاع الغابات والحماية المدنية.

وفي هذا الصدد، شدّد الوزير على ضرورة استدراك التأخر المسجل في بعض الولايات و تسليم كافة المشاريع المنجزة قبل نهاية شهر أفريل القادم.

شرف الدين عبد النور

30 مارس، 2024

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