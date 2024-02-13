شرفة يشارك في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك

13 فبراير، 2024

يشارك يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  حول “تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين”.

وتشكّل هذه المناقشة حسب بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فرصة لأعضاء المجلس والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لدراسة آثار تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على صون السلام والأمن الدوليين.

كما سيسعى المشاركون إلى الخروج بتوصيات ملموسة و تنسيق أفضل للاستجابات و المقاربات الاستباقية وتعزيز الجهود الدولية من أجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي والعمل على تقليص آثار تغير المناخ، وفق ما أفاد به ذات البيان.

سهام قريمش

13 فبراير، 2024

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