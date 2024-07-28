شرفة يتفقد المستثمرة الفلاحية المتخصصة في إنتاج شتلات شجرة الخروب

قام يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية, اليوم الاحد, خلال زيارته لولاية الجزائر العاصمة، بتفقد المستثمرة الفلاحية الجماعيّة رقم 16 مزرعة سي لخضر المتخصّصة في انتاج شتلات شجرة الخروب ببلدية بئر توتة، التابعة لشركة “قاضي بيو”، و التي تأسست سنة 2016، و هي من بين الشركات الرائدة في مجال جمع وانتاج الخروب وتحويليه و تصديره، حيث تحصلت على جائزة أحسن مصدر خارج المحروقات.

هذا, و قُدمت للوزير, نبذة حول نشاط هذه المؤسسة الاقتصادية و إنتاج و تثمين مادة الخروب و كذا آفاق تطوير شعبة الخروب بالبلاد نظرا للقيمة المضافة الكبيرة التي تدرها على الإقتصاد الوطني.

كما يعتبر الخروب الجزائري من أجود أنواع الخروب في العالم، و تندرج الجزائر ضمن الدول المصدرة لهذه المادة التي ازداد الطلب العالمي عليها، نظرا لاستعمالها في عدة مجالات مثل المواد الغذائية و الصيدلانية.

و أكد الوزير, في ذات السياق على عزم الدولة على تعزيز دعم هذه الشعبة سواء عبر تسهيل الحصول على العقار خاصة في المناطق المتهدورة، حيث سيتم تخصيص مساحات لغرس الخروب في اطار برنامج السد الأخضر.

كما تم خلال هذه المحطة تنظيم معرض خاص بمختلف المواد المستخلصة من مادة الخروب لا سيما تلك المطلوبة في السوق الدولية، و قام الوزير بعملية غرس رمزية لشجرة الخروب.

سهام قريمش