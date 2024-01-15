شرفة يترأس اجتماعا تقييميا لمشروع توسيع السد الأخضر

ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، إجتماع عمل خُصّص لتقييم مدى تقدم مشروع توسيع وإعادة تأهيل السد الأخضر.

و حضر هذا الإجتماع حسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كل من محافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية للولايات ال13 المعنية، بالاضافة إلى المؤسسات الاقتصادية المكلفة بإنجاز مختلف العمليات.

وبعد الإستماع لمختلف المتدخلين، أسدى الوزير توجيهاته لاستدراك التأخر المسجل في بعض الولايات.

كما ذكّر وزير الفلاحة خلال هذا الاجتماع، بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، والأولوية المعطاة له من طرف السلطات العليا للبلاد، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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