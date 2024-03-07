شرفة يبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجزائر و منظمة الفاو في مجال الزراعة والأمن الغذائي

إستقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مساء أمس الأربعاء، شو دونيو، مديرعام منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة “الفاو”، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

و بحث الطرفان، حسب بيان وزارة الفلاحة، سبل تعزيز الشراكة بين الجزائر و منظمة الفاو، في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مع التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف الفاو لمرافقة دول الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، نوّه المدير العام للفاو، بدور الجزائر كأكبر بلد إفريقي في تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما في إطار الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية، مؤكد استعداد منظمة الفاو لدعم الجزائر في تجسيد برامجها التنموية على غرار السد الأخضر.

كما قدّم الوزير شرفة،عرضا موجزا حول الإستراتيجية التي وضعتها الجزائر لتطوير الفلاحة و تعزيز الأمن الغذائي، وكذا التجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية مع امكانية مشاركتها مع دول أخرى.

و في هذا السياق، تم مناقشة عدة مجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي لا سيما تطوير أنظمة الري الفلاحي المقتصدة للمياه، التكيف مع التغيرات المناخية، مكافحة التصحر، تحسين أنظمة الإنتاج وتثمين المنتجات في المناطق الريفية، تحسين المردود الزراعي.

شرف الدين عبد النور

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