شرفة: بناء ثقافة السلامة والأمن في العمل يكون بمشاركة جميع الشركاء الفاعلين

28 أبريل، 2022

كشف اليوم الخميس، وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، عن تسجيل 340 مليون حادث عمل و160 مليون ضحية لأمراض مرتبطة بالعمل، خلال سنة 2021.

وقال شرفة، لدى اشرافه على فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل :”لاحظنا وجود نظام قوي للصحة والسلامة خلال جائحة كوفيد 19″.

وأشار وزير العمل، إلى أن قطاع العمل شرع في مراجعة النصوص التشريعية لتتلائم مع متطلبات عالم الشغل، مؤكدا على أن بناء ثقافة السلامة والأمن في العمل يكون بمشاركة جميع الشركاء الفاعلين.

رمزي أحمد توميات

28 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

إحباط محاولات هجرة سرية ل31 شخص بوهران وعين تيموشنت

27 يناير، 2021

 الجزائر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجال الصحي

25 فبراير، 2021

الشراكة الالمانية المغربية بشأن الهيدروجين مهددة بالانهيار بسبب الاضطرابات الدبلوماسية

27 مايو، 2021

جيش التحرير الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي البكاري وحوزة

4 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: