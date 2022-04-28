كشف اليوم الخميس، وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، عن تسجيل 340 مليون حادث عمل و160 مليون ضحية لأمراض مرتبطة بالعمل، خلال سنة 2021.

وقال شرفة، لدى اشرافه على فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل :”لاحظنا وجود نظام قوي للصحة والسلامة خلال جائحة كوفيد 19″.

وأشار وزير العمل، إلى أن قطاع العمل شرع في مراجعة النصوص التشريعية لتتلائم مع متطلبات عالم الشغل، مؤكدا على أن بناء ثقافة السلامة والأمن في العمل يكون بمشاركة جميع الشركاء الفاعلين.

رمزي أحمد توميات

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