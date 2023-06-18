شرطة العاصمة: حجز أكثر من 2600 قرص من المؤثرات العقلية خلال أسبوع

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، الأسبوع الفارط 4 قضايا متفرّقة تتعلق بتكوين جمعيات أشرار تنشط ضمن شبكات إجرامية منظمة للمتاجرة في المخدرات ، المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية عن طريق الشحن و الإخفاء ،النقل و التوزيع، الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض البيع و كذا الحيازة على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي، حسب ما أورده بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و تمت معالجة هاته القضايا حسب ذات البيان، استنادا على معلومات أمنية وردت لذات الفرقة أفادت عن تواجد بعض الأشخاص بعضهم مسبوق قضائيا يروّجون للمخدّرات والمؤثّرات العقلية وهذا بمناطق إقليم الاختصاص على مستوى أحياء بمدينة القبة و المحطة البرية لخروبة.

هذا و تم تحديد النشاط الإجرامي لهذه الجماعة المتمثل في بيع السموم سواء من خلال استغلال وصفات طبية لجلبها أوالترويج لفئات الشباب والقصر، وهذا بعد استغلال المعلومات وطلب أذونات بالتفتيش للنيابة المختصّة إقليميا، يضيف البيان.

و عليه فقد تم توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 2685 قرص مؤثّر عقلي و15 قرص صلب وكذا سلاح أبيض محظور من الصنف السادس و المتمثل في سكين من الحجم الكبير، إضافة لـ 3 هواتف نقالة و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 17000 دج من عائدات المتاجرة ، كما تم حجز دراجة نارية تستعمل في نقل و ترويج السموم، ليتمّ بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا بموجب ملفات قضائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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