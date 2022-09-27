شرطة العاصمة توقف مروجا للأقراص المهلوسة بزرالدة

اورد بيان لخلية التصال و العلاقات العامة لمصالح امن الجزائر تمكن فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بزرالدة من توقيف مشتبها فيه في قضية حيازة المؤثّرات العقلية كان يستغّل دراجته النّارية لنقل هذه السموم وترويجها بغرض البيع والترويج،

و افاد ذات البيان بان اطوار القضية انطلفت بعد استقاء عناصر الفرقة لمعلومة، مفادها وجود شخص على متن دراجة نارية يحوز على كمية من المؤثرات العقلية على مستوى إحدى محطات الحافلات بإقليم الإختصاص.

تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا،تنقّلت عناصر الفرقة إلى عين المكان و بعد عملية ترصد محكمة، تمّ توقيف المشتبه فيه وبحوزته 07 أمشاط بها 104 كبسولة مؤثّر عقلي ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 2600 دينار.

و جاء في ختام البيان ان المشتبه فيه مسبوق قضائيا في عدة قضايا حسبما بينته التحريات ليتمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا و ذلك بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

حورية سعداوي

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