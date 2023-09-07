شرطة العاصمة توقف جماعة إجرامية منظمة مختصة في تخزين و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي بأمن ولاية الجزائر، 5 أشخاص من بينهم إمراة، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر ، مشتبه فيهم عن قضية حيازة الحيازة قصد التخزين و النقل و التوزيع والبيع و الشراء للمخدرات و المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، و حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي، حسب ما أفاد به بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال حسب ذات المصدر، على إثر إستغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات من نوع القنب الهندي و المؤثرات العقلية بمختلف انواعها على مستوى أحد أحياء باب الوادي، حيث قام أحد الأشخاص بتخزين كمية من السموم و الأسلحة البيضاء المحظورة على مستوى مسكنه.

و مواصلة للتحريات توصَّل عناصر المصلحة إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي و من تم تحديد هوية أفراد الشبكة الباقين و عددهم 05 أشخاص من بينهم إمراة هي الأخرى قامت بتخزين المؤثرات العقلية مقابل مبالغ مالية، و عليه قامت الضبطية رفقة عناصرها بالترصد لهم و توقيفهم، يفيد ذات البيان.

و تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، و استمرارا للإجراءات المعمول بها في هذا النوع من القضايا، تم طلب أذونات بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم الضالعين في القضية، حيث أسفرت النتائج على ضبط و حجز، 3213 كبسولة من المؤثرات العقلية، و 63.8 غ من المخدرات من نوع قنب هندي، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 667500 دج من عائدات ترويج السموم، إضافة إلى 10 أسلحة بيضاء محظورة و 03 منبه بواخر “سينيال”، يضيف بيان الأمن.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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