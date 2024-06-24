شرطة العاصمة تطيح بشبكة إجرامية مختصة في تهريب الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وتسترجع ما قيمته 30 مليار سنتيم

تمكّنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (الحمامات) بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي التابعة لأمن ولاية الجزائر، الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من (04) أشخاص، من بينهم رعية أجنبية، ينشطون في التهريب الدولي والمتاجرة بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

وأفاد بيان لخلية الإتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني أنّ تحريات الضبطية القضائية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، المشفوعة بأذون تفتيش مساكن المشتبه فيهم، أسفرت عن توقيف عناصر الشبكة في حالة تلبس، كما سمحت بضبط واسترجاع ما قيمته 30 مليار سنتيم.

وكشف ذات البيان أنّ المسترجعات تمثلت في معادن ثمينة مختلفة الأشكال والأحجام، على غرار الألماس والذهب، قطع نقدية أصلية ذات قيمة أثرية من مختلف الحقب التاريخية، قطع حجرية ومعدنية وتماثيل، أدوات للكشف عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، مبلغ مالي يقدر بـ 293 مليون سنتيم.

تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وتهريب وإخفاء ممتلكات ثقافية، يختم البيان.

كوثر غريبي