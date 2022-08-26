شرطة العاصمة تحجز 25 غرام من القنب الهندي والماريخوانا و935 قارورة خمر

26 أغسطس، 2022

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، قضية الحيازة لغرض العرض على الغير، المخدرات (قنب هندي) بطريقة غير شرعية من أجل الاستهلاك الشخصي، حيازة وبيع مشروبات كحولية بدون رخصة، الدخول، الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني وإيواء أجانب بدون رخصة، حيث تمّ توقيف شخصين وحجز (55) غرام من القنب الهندي والماريجوانا و(935) قارورة خمر.

قضية الحال انطلقت أطوارها خلال دوريات لعناصر ذات الفرقة بأحد أحياء إقليم الإختصاص، حيث لفت انتباههم رعية أجنبي مشبوه، بعد توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس القانونية، تمّ ضبط بحوزته على كيس به (20) حزمة ورقية ملفوفة تحوي مادة المخدرات (قنب هندي وماريخوانا) مقدّر وزنها بـ(25) غرام.
بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، وبعد استصدار أمر نيابي، تمّ تفتيش منزل المشتبه فيه وإيقاف رعيّة أجنبي من جنس أنثى، مع حجز (935) قارورة مشروب كحولي.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

 

26 أغسطس، 2022

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