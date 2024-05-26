شرطة العاصمة تحجز أزيد من 02 كلغ قنب هندي و 8594 مؤثرا عقليا

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، و فرقة الشرطة القضائية والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية القبة لحسين داي و بوروبة الحراش، الأسبوع الفارط، في قضايا متفرقة عالجتها، من توقيف 06 أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة، مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

و جاءت قضايا الحال، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، إستغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم، يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها، على مستوى عدة أحياء بالعاصمة.

عليه، باشرت الضبطية القضائية، التقصي والتحري حول هاته المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

كما تم بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، برمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء، مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء، بعد عمليات تحري مستمرة.

و أفضت هاته العمليات، إلى توقيف 06 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا، مع ضبط وحجز 8594 قرص مؤثر عقلي، 02 كلغ و 83.6غ من المخدرات “القنب الهندي”، مبلغ مالي بالعملة الوطنية، قدره 80 مليون و 950.000 سنتيم، من عائدات ترويج السموم، بالإضافة إلى مركبة سياحية إستعملت في نقل السموم.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابة المختصة إقليميا، وفق ملفات إجراءات جزائية .

شرف الدين عبد النور