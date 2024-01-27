شرطة الحراش بالعاصمة تحجز قرابة 6000 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش ، من توقيف خمس أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 27 سنة إلى 35 سنة ، مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية حيازة نقل وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع والمتاجرة .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ هذه العملية جاءت على إثر إستغلال معلومة وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية لأحد الأشخاص المشبوهين على مستوى حي باش جراح ، عليه قامت الضبطية رفقة عناصرها بالتحري حول المعلومة مع تتبع تحركات المشتبه فيه ، بعد توقيفه والتحقيق معه تم الكشف عن 04 شركاء متورطين في ذات القضية.

وأضاف البيان أنّه بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم المقدر عددهم 05 أشخاص أين أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز 5880 كبسولة من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ (2000 أورو) و (370) درهم إماراتي و دراجة نارية كانت تستعمل في ترويج السموم .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، يختم البيان .

ش.ن

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