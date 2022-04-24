كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح شرطة الحدود عبر كامل المراكز الحدودية على المستوى الوطني، تمكنت من معالجة 28 قضية لتهريب العملة الصعب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 31 مارس 2022

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمت هذه العمليات، في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، أين تم توقيف 32 شخص مشتبه فيه، من بينهم 03 أجانب، تورطوا في 28 قضية لتهريب العملة الصعبة.

كما حجزت مصالح شرطة الحدود خلال هذه الفترة 506 آلاف و 180 أورو، 33 ألف و650 دولار أمريكي، 07 آلاف و380 دولار كندي و06 آلاف و800 جنيه إسترليني.

ليديا كبيش

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