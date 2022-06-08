شرطة البليدة تفكك مجموعة إجرامية تنصب على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي

8 يونيو، 2022

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، نهاية الشهر الفارط من وضع حد لمجموعة إجرامية تتكون من 04 أفراد، مشتبه فيهم في قضية النصب على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستدرجون ضحاياهم من خلال الترويج وعرض سلع للبيع بأثمان مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاعتداء عليهم في أماكن استلام السلع وسلبهم مبالغ مالية.

التحريات أفضت إلى أن المشتبه فيهم يستعملون حساب فايسبوك باسم مستعار لاستدراج الضحايا والاتفاق معهم، كما تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

ش.ن
8 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

ابي بشرايا: سياسة الابتزاز التي ينتهجها النظام المغربي تعكس خيبة أمله

6 مايو، 2021

قوات البوليساريو تركز هجماتها على جنود الاحتلال بقطاع المحبس

21 أغسطس، 2021

تسجيل 39 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا في صفوف الحماية المدنية

1 مارس، 2022

جراد يستقبل السفير البرتغالي لدى الجزائر

11 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: