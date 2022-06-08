تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، نهاية الشهر الفارط من وضع حد لمجموعة إجرامية تتكون من 04 أفراد، مشتبه فيهم في قضية النصب على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستدرجون ضحاياهم من خلال الترويج وعرض سلع للبيع بأثمان مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاعتداء عليهم في أماكن استلام السلع وسلبهم مبالغ مالية.

التحريات أفضت إلى أن المشتبه فيهم يستعملون حساب فايسبوك باسم مستعار لاستدراج الضحايا والاتفاق معهم، كما تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

ش.ن

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