شان 2022/المنتخب الجزائري يتجاوز إثيوبيا بهدف نظيف والموزمبيق يُعقّد مأمورية ليبيا في التأهّل

تمكّن المنتخب الجزائري للمحليّين عشية هذا الثلاثاء 17 جانفي، من الفوز على نظيره الإثيوبي بهدف نظيف، ضمن منافسات الشان، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وسط حضور قياسي للجماهير الجزائرية، هدف سجّله المتألق “محيوس أيمن” عند الدقيقة 52، كما ضيّع أشبال المدرب “مجيد بوقرة” الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، لتنتهي المباراة على وقع افتكاك المنتخب الجزائري للمحليين 3 نقاط أخرى، بعد فوزه الأول على ليبيا، ليضمن بذلك تأهله رسميا إلى الدور الثمانية، في انتظار الفائز من مباراة الموزمبيق وإثيوبيا المقبلة.

ولحساب ذات المجموعة الأولى، حقّق منتخب الموزمبيق عشية هذا الثّلاثاء 17 جانفي، فوزا مثيرا على نظيره اللّيبي بثلاثة أهداف لهدف (3-1)، في مواجهة احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وقلب فيها لاعبو الموزمبيق الطاولة على ليبيا، بعدما كانوا متأخّرين بهدف نظيف، مستغلين الهفوات والأخطاء التي كانت بدفاع اللّيبيين، فيما ضيع لاعبو ليبيا الكثير من الفرص السّانحة للتّسجيل.

سيدعلي.ه‍

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