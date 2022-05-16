كشفت مصادر متعددة من المناطق المحتلة، صور وأشرطة فيديو توصلت بها وكالة الأنباء الصحراوية، إقدام عناصر البوليس المغربي في وقت متأخر من ليلة البارحة بالهجوم على بيت عائلة أهل خيا بمدينة بوجدور المحتلة، بواسطة شاحنة كبيرة اقتحمت جدار المنزل ثلاث مرات متكررة على الأقل.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد تم استهداف جهة باب مرئاب السيارة، بغية إرهاب أفراد العائلة، وإرهاب الناشطة الأمريكية روث ماك دونوف، المضربة عن الطعام بالمنزل منذ يوم 04 ماي الفارط.

وأفاد شهود العيان أن الشاحنة حاولت استهداف المنزل من الجهة الشرقية أولا، ولكن لم تتمكن من ذلك لضيق الزقاق، ما دفعها لاستهدافه من الأمام دون أي تدخل من شرطة الاحتلال التي تحاصر المنزل منذ أزيد من سنة ونصف.

ولولا تدخل جيران العائلة وعدد من المواطنين الصحراويين الذين انتبهوا للهجوم الغادر، لواصلت الشاحنة محاولاتها تحطيم جدران المنزل على من فيه، وهو ما اعتبره نشطاء صحراويون محاولة صريحة لقتل أفراد العائلة، وترهيب أو قتل الناشطة الأمريكية ومن معها بالمنزل.

وأضاف شهود العيان أن سيارة الشرطة الأولى التي لوحظت في المكان، مرت بجانب المنزل دون أن تعير أي اهتمام لمحاولة الشاحنة تهديمه، وبعد أن غادرت الشاحنة لم تُجْرِ الشرطة أي محاولة للتحقيق في الحادث، ولا أوقفت سائق الشاحنة، كما لم تستجوب شهود العيان، مما يعني أن العملية مدبرة ومقصودة.

كما تمكن أفراد العائلة من تصوير الشاحنة ورقم لوحتها، علما أنهم لا يتوقعون من سلطات الاحتلال أن تقوم بأي تحقيق ولا اعتقال لسائقها، وستتستر على الحريمة مثل بقية الجرائم السابقة التي ارتكبتها في حق أفراد العائلة طيلة فترة الحصار

رمزي أحمد توميات

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