سي الهاشمي عصاد: “آفاق واعدة للأمازيغية في الجزائر الجديدة” 

أشار الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، في كلمته، اليوم، خلال الندوة الصحفية عن رأس السنة الأمازيغية، التي عُقدت بنادي الإذاعة الجزائرية “عيسى مسعودي”، إلى أن الأمازيغية لديها آفاق واعدة في الجزائر الجديدة، وذلك من خلال مؤشرات سياسية تؤكد على أن الأمازيغية ستكون بخير سنة 2024، مؤكدا على “اللاتراجع” بخصوص مكاسب الأمازيغية، و أن الدستور حسم نهائيا في مكانة اللغة الأمازيغية.

و قال الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، في ندوة اليوم، أن هناك إرادة لاستكمال مسار إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية.

كما أبرز سي الهاشمي عصاد في كلمته، مساعي المحافظة السامية للأمازيغية، و التي تتمثل حسبه في، وضع الأمازيغية في السكة الصحيحة بعيدا عن التوظيف السياسي، و الإبداع ذات الجودة بكل المتغيرات اللسانية المتداولة عبر التراب الوطني، وذلك وفقا لأحكام الدستور، من خلال المادة 4 التي تتكلم عن الأمازيغية بكل متغيراتها، ثالث المساعي التي ذكرها الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، تمثلت في تجسيد أمازيغية “قيم المجتمع” ، التي تغذي و تقوى اللحمة الوطنية و تساهم في التماسك الاجتماعي.

كما تطرق ذات المتحدث، في نفس السياق، إلى مسألة الأمن الهوياتي، مذكّرا بالندوة التي قامت بها المحافظة السامية للأمازيغية حول هذه المعادلة المهمة، شهر فيفري 2023، بتلمسان، مضيفا أن الأمازيغية في تناغم واضح مع مقومات الهوية الوطنية، وهي تشكل بذلك – يضيف عصاد- كلا متكامل غير قابل للتجزئة.

شرف الدين عبد النور

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