أكد عضو الأمانة الوطنية الصحراوية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، أن قضية الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار وأن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وجاء ذلك خلال نزوله ضيفاً على برنامج “عن كثب” الذي تبثه قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية والذي خصصته لمناقشة إمكانية حل نزاع الصحراء الغربية في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وشدد سيدي عمار على ضرورة وضع المسائل المطروحة في إطارها الصحيح، مؤكداً على أن النزاع في الصحراء الغربية هو نزاع دولي بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وأن مصدر التوتر المتصاعد في المنطقة يعود إلى وجود نظام مستبد اتخذ من سياسة التوسع وسيلة لدعم أسس حكمه المهتز.

وبخودصوص الموقف الإسباني الجديد، أكد ذات المتحدث، أن اتخاذ مثل ذلك الموقف جاء نتيجة لسياسة الابتزاز والضغط التي يمارسها النظام المغربي على اسبانيا، مبرزا في نفس الوقت على أن موقف الحكومة الاسبانية وغيرها من الحكومات لن يغير من طبيعة قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، أن الموقف الذي اتخذته إسبانيا وغيرها من الحكومات سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها لأنها تشجع نظاما توسعيا على الاستمرار في محاولته فرض الأمر الواقع والامتناع عن الانخراط في عملية السلام التي يحاول المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، بعثها في ظل خرق دولة الاحتلال المغربية لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020.

رمزي أحمد توميات

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