سيدي عمار: إن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو الأفعال وليس مجرد الأقوال

سيدي عمار: إن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو الأفعال وليس مجرد الأقوال

أصدرت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، بيانا شددت من خلاله أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو الأفعال وليس مجرد الأقوال لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.

وأكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية الصحراوية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو أن يرى أفعالاً جادة، وليس مجرد أقوال، تظهر عملياً استعداد الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها المقدسة وبذل كل الجهود لتحقيق إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.

ويأتي هذا التصريح الصحفي في إطار احتفال الأمم المتحدة هذا العام ب “أسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار”، الذي يستمر إلى غاية 31 ماي الجاري.

وذلك تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/91 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 الذي قررت بموجبه الأمم المتحدة أن تحتفل سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار الذي يبدأ في 25 ماي من كل عام.

ليديا كبيش

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