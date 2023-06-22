سيدي عبدالله: نحو تحسين الخدمة العمومية في مجال التغطية بشبكة الهاتف النقال

أعلنت المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله اليوم في بيان لها، عن انطلاق الاشغال في تركيب الهوائيات الخاصة بتحسين نوعية شبكة الهاتف النقال للمتعاملين الثلاث، تحت إشراف الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لسيدي عبد الله.

و سيتم الإنطلاق في تركيب الهوائيات الخاصة في 18 موقعا باقليم المقاطعة الادارية لسيدي عبد الله وهذا بعد استكمال جميع الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، و التي تدخل في اطار تحسين الخدمة العمومية في مجال التغطية بشبكة الهاتف النقال، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

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