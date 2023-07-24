سيال: إنقطاع التزويد بالمياه الشروب بهذه البلديات

أفادت الشركة الوطنية للمياه، “سيال”، بوقوع عطب على مستوى شبكة المياه الشروب، وعليه ستقوم الشركة بأشغال صيانة على قناة رئيسية لتحويل المياه الشروب، اليوم الاثنين إلى غاية الساعة 20:00 من نفس اليوم.

وكشفت سيال أن الأشغال ستقام على مستوى حي لعمامري محمد ببلدية بوزريعة. كما أنها ستتسبب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى العديد من البلديات، على غرار بلدية بوزريعة، تجزئة دازينيار باردي، واد البرتقال، تجزئة بوحمام بوسكولت بوسماحة، حي النسيم، غابة بينام ولعمامري محمد.

كما سيشمل الإنقطاع أيضا كل من بلدية بني مسوس من خلال سيدي يوسف، و كذا بلدية بولوغين، من خلال بلدية الزغارة، بالإضافة إلى بلدية رايس حميدو من خلال المنطقة العلوية سيدي الكبير، حي “كوسيدار”، طريق بئر زواف، تعاونية سارة، تعاونية الصنوبر وبوسيجور.

هذا و أكدت سيال أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيًا عند نهاية الأشغال.

شرف الدين عبد النور

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