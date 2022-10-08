سونلغاز: تصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية والبخارية نحو هولندا

أعلنت شركة سونلغاز، عن تصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية والبخاري، نحو هولندا وذلك لفائدة شركة جنرال إلكتريك.

وأعطى الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، إشارة إنطلاق قافلة لتصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية و البخارية المصنعة بوحدة الصيانة و التصنيع لقطع الغيار الكائن مقرّها بالمسيلة والتابعة للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية SAIEG، يتم تصديرها إلى هولندا.

وحسب بيان لسونلغاز، فقد تمّت هذه العملية لفائدة شركة جنرال إلكتريك GE بموجب إتفاقية بين الطرفين، حيث تعد الثالثة من نوعها.

ووفقا للمصدر، فقد تسلم عجال خلال الحفل الذي أقيم بمقر وحدة الصيانة و التصنيع لقطع الغيار بالمسيلة، شهادة التأهيل من قبل ممثل شركة جنرال لكتريك (GE) والتي تم منحها لفائدة شركة SAIEG.

وللإشارة فإن الرئيس المدير العام لسونلغاز، قام بزيارة تفقدية جاب خلالها مختلف أجنحة وحدة الصيانة و التصنيع لقطع الغيار، أين تلقى شرحات حول نشاط هذه الوحدة.

ليديا كبيش

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