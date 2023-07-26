 سونلغاز تباشر تحيين شبكة الكهرباء بعد الأعطاب المسجلة في موجة الحر

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن هناك عملية لتحيين الشبكة الكهربائية لتوزيع الكهرباء مُشيدا بدور المؤسسة ذاتها خلال فترة موجة الحر التي مسّت العديد من ولايات الوطن.

وكشف عرقاب عن أسباب المشاكل التي عرفها المواطنين خلال الفترة ذاتها، فيما يخص انقطاع الكهرباء المتكرر، حيث أرجعها إلى أنّ طاقة الأجهزة لم تستوعب شدة الحرارة

وقال ذات المتحدث:” قامت شركة سونلغاز بمجهودات جبارة خلال هذه الفترة، حيث نجحت في عملية نقل الكهرباء من منطقة إلى منطقة أخرى جراء انقطاع التيار الكهربائي ونتأسف للمواطنين على بعض الاختلالات التي حدثت خلال فترة موجة الحر”.

كما أكد وزير الطاقة على أنّ شركة سونلغاز باشرت منذ الأمس الثلاثاء في تغيير الكوابل والأجهزة المتضررة، بهدف تقديم خدمة عمومية جيدة للمواطن.

واشار نفس المسؤول إلى أنّ الأرشيف الرقمي الخاص بمجمع سونلغاز أصبح حقيقة وهو أمر مهم في مسار عمل الشركة الطاقوية، حتى يتسنى لها تجنب الأخطاء السابقة مستقبلا.

ليديا كبيش

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