سونلغاز: إعداد دراسات لتصدير الكهرباء نحو ليبيا ودول أجنبية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، عن إعداد دراسات لتصدير الكهرباء نحو ليبيا ودول أجنبية، معلنا عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 20 مليار دج لفائدة ولاية سكيكدة لإنجاز عديد المشاريع في قطاع الطاقة.

وأوضح عجال، في تصريح للصحافة عقب إجتماع مغلق مع السلطات المحلية بمقر ديوان الولاية، أن الغلاف المالي خصصته الدولة لاستثمارات كبرى قصد تحسين الخدمة العمومية للمواطن.

ويخص هذا الغلاف إنجاز عدة مشاريع في مجالي التموين بمادتي الكهرباء والغاز على غرار مشروعين كبيرين، الأول لتزويد المنطقة الصناعية لبن عزوز “شرق سكيكدة” بمحطة نقل 60/30 كيلوفولط بقدرة 80 ميغاواط.

أما المشروع الثاني فيتعلق بمحطة نقل لتأمين التزويد بالكهرباء 60/10 كيلوفولط بقدرة 120 ميغاواط. سيتم ربطها بمحطة نقل 400 كيلوفولط تقع ببلدية رمضان جمال “جنوب سكيكدة”، وهي المحطة التي ستنطلق بها الأشغال بداية من سنة 2023.

كما كشف ذات المتحدث، أنه سيتم إنجاز 4 مشاريع تنموية بمختلف أنحاء الولاية بقدرة 320 ميغاواط. مضيفا أن ولاية سكيكدة تتوفر حاليا على قدرة بـ 550 ميغاواط، وبدخول هذه المشاريع حيز الإستغلال سترتفع القدرة الإجمالية للولاية في آفاق 2029-2030 إلى أزيد من 1000 ميغاواط ما سيوفر الإكتفاء بالطاقة، وتتعدى حاليا نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية بولاية سكيكدة 97 بالمائة.

وبخصوص تموين المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، أكد المدير العام لمجمع سونلغاز أن العملية توشك على الإنتهاء بولاية سكيكدة و لم يتبق سوى بعض المستثمرات التي هي حاليا في طور الربط.

أما عن تصدير الكهرباء، فأشار عجال الى أن الجزائر عن طريق مجمع سونلغاز تقوم بتصدير أزيد من 500 ميغاواط إلى تونس، كاشفا أن دراسات جارية حاليا لتصدير هذه الطاقة إلى ليبيا وبلدان أجنبية أخرى.

كما ذكر المتحدث ذاته، بأن مجمع سونلغاز رافق الجزائريين ولم يتم قطع الكهرباء طيلة فترة جائحة كورونا. بالرغم من ارتفاع قيمة مستحقات استهلاك الكهرباء من 61 مليار دج نهاية 2018 إلى 214 مليار دج 2021.

رمزي أحمد توميات

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