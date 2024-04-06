سوناطراك تُنظم عملية ختان جماعي واسعة

أطلقت سوناطراك خلال شهر رمضان الفضيل عملية ختان جماعي واسعة عبر كامل فروع مديرية الخدمات الاجتماعية التسعة (9) لسوناطراك حسب بيان للشركة

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق هذه العمليات لفائدة أطفال عمال المجمع. وكذا الأطفال اليتامى والأسر المعوزة وهذا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الفاعلة عبر الوطن.

وبهذه المناسبة، شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، فرحة أولياء الأطفال خلال زيارته للمركز الطبي الاجتماعي بن علي شريف بالجزائر العاصمة.

و عاين حشيشي سير العملية على مستوى هذا المركز و أطلع على ظروف تحضيرها، إذ تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاحها تحت اشراف جراحون وممرضون بالإضافة إلى أخصائيين نفسانيين.

هذا وقد مست هذه الحملة أكثر من 422 طفل بالجزائر العاصمة وعدد كبير من الأطفال بمختلف فروع مديرية الخدمات الاجتماعية عبر التراب الوطني كما استفاد خلالها الأطفال من أطقم كاملة للختان وكذا هدايا متنوعة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن تقاليد المواطنة الراسخة التي تحرص سوناطراك على تنظيمها كل سنة. بهدف خلق أجواء البهجة والسرور في نفوس الأطفال وعائلاتهم بمناسبة هذا الشهر الفضيل

رمزي أحمد توميات

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