سوناطراك توقّع عقدا مع إتحاد شركات “بيكر هيوز”

قامت سوناطراك، اليوم، بتوقيع عقد مع إتحاد شركات “بيكر هيوز”/ “نوفو بينيون إنترناشيونال إس آر إل وتيكنيمونت إس بي أي”، يتعلق بإنجاز منشآت لتعزيز المكمن الغازي- المرحلة الثالثة – الخطوة الثانية – لحاسي الرمل، أكبر مكمن للغاز الطبيعي في الجزائر والقارة الأفريقية، بهدف مرافقة النضوب الطبيعي لهذا المكمن، من أجل ضمان الحفاظ على مستوى الإنتاج عند 188 مليون متر مكعب قياسي في اليوم.

و يتضمن العقد، حسب بيان سوناطراك، إنجاز، وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء، ث طوابق ضغط على مستوى المحطات المركزية والشمالية والجنوبية، بإجمالي 20 شاحنا توربينيا، وإعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية، وإنشاء 3 وحدات لإزالة الزئبق من المكثفات، والتوحيد بين خطوط المعالجة لوحدات الإنتاج لحاسي الرمل، وبين عمليات الربط بين المرافق (شبكة المياه لمكافحة الحرائق، هواء الأدوات، هواء الخدمة، نظام الديزل، نظام الشعلة ونظام النيتروجين).

و تُقدر آجال إنجاز هذا المشروع، بالنسبة لمحطات التعزيز المركزية والشمالية والجنوبية، بـ 33 و36 و39 شهراً، على التوالي، مع بدء تشغيل طوابق التعزيز في أكتوبر 2026، وجانفي 2027، وأفريل 2027، على التوالي.

و سيسمح إنجاز هذا المشروع، حسب ذات المصدر، بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والوفاء بالالتزامات التجارية لشركة سوناطراك، على الصعيد الدولي.

شرف الدين عبد النور