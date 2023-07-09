سوناطراك: توقيع عدة اتفاقيات مع “توتال انرجيز “ قي مجال المحروقات والطاقات المتجددة

وقع اليوم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار ،والرئيس المدير العام لشركة “توتال انرجيز” ،”باتريك بوياني” على عدة اتفاقيات في مجال المحروقات و الطاقات المتجددة، حسب بيان للمجمع.

وحسب نص البيان تتمثل هذه الاتفاقيات في عقدين المحروقات و عقد يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين الشركتين لبيع و شراء الغاز المسال، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال الإنتاج الطاقوي و الطاقات المتجددة.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، توفيق حكار، في كلمة له بالمناسبة “أن الإنتاج المشترك بالحقول التي تستغل بالشراكة بكل من TFT2 و TFT جنوب ستتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم”.

وأوضح حكار، بخصوص الإتفاقية الموقعة في مجال الغاز الطبيعي المسال التي تتعلق بتمديد الإلتزامات التعاقدية بين الشركتين من شأنها تعزيز الشراكة التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية و الأوروبية بالغاز و تساهم في الأمن الطاقوي .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في مجال الإنتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، تهدف الى توسيع الشراكة في مجال التنمية المستدامة و حماية البيئة و بالتالي تفتح آفاق تطوير العديد من مجالات التعاون المتعلقة بالإنتقال الطاقوي.

ليديا كبيش

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