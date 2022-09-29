سوناطراك توقع عقود الهندسة و الإمداد والبناء ومذكرة التفاهم

أسندت سوناطراك للمجموعة المكوّنة من بتروفاك والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة للمجمع، إنجاز بصيغة هندسة وإمداد وبناء، وحدات الفصل وإزالة الكربون في “ألرار” في إطار تطوير حقول الغاز تينرهرت – ألرار، حسبما أفادت به مؤسسة سوناطراك في بيان لها.

وأوضح بيان للمجمع، أن تطوير حقول الغاز الموجودة في منطقة “تينرهرت” الجنوبية سيسمح بمساهمة إنتاجية تبلغ 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز بالاعتماد على مصنع “ألرار” للحفاظ على انتاجه عند 25 مليون متر مكعب يوميًا.

وحسب نص البيان، فان التكلفة الإجمالية لهذا العقد تبلغ ما يعادل 42.7 مليار دينار جزائري لمدة انجاز تقدر بـ 36 شهرا.

من جانب آخر، وتجسيدا لسياستها الخاصة بالترويج لأداة الإنتاج الوطنية، أوكلت سوناطراك إلى فرعها “الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية”، إنجاز بصيغة هندسة وإمداد وبناء، مشروع محطة ضخ متعددة السوائل في منطقة “غرد شقة” بحاسي مسعود وكذلك خطا لتحويل الإنتاج.

وأوضحت سوناطراك أن هذا المشروع سيدعم إنتاج الحقول في منطقة ” غرد شقة”، بطاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ حوالي 20000 برميل يوميًا وحجم الغاز المصاحب بحوالي 800000 متر مكعب يوميًا، حيث يقدر المبلغ الإجمالي لهذا العقد أكثر من 28 مليار دينار جزائري لمدة 28 شهرا.

وبهذه المناسبة، وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لشركة سوناطراك مع شركة بتروفاك مذكرة تفاهم تنص على تقديم المساعدة الفنية والتعليمية من بتروفاك إلى المعهد الجزائري للبترول خاصة فيما يتعلق بالتمرن على الحرائق الحقيقية، والتدريب وإدارة المعرفة في مجال تسيير المشاريع والعمليات والصيانة.

كما تنص هذه المذكرة أيضًا على توفير مكتبة تعليمية عبر الإنترنت لفائدة المعهد الجزائري للبترول، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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