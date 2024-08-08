سوناطراك تعلن استئناف نشاطها بجمهورية النيجر

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وفد هام ضم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، وعدد من الإطارات المسيرة، بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر يومي 06 و 07 أوت الجاري.

وتم في هذا الإطار، حسب بيان سوناطراك، عقد اجتماعات وزارية ضمت إطارات مسيرة لمجمع سوناطراك وللشركة النيجيرية للبترول “سونيداب س.أ”، تم خلالها الاتفاق على استئناف أعمال شركة “سيباكس” فرع سوناطراك، بكتلة “كفرا”، وذلك وفق جدول زمني للإنجاز متفق عليه من قبل الطرفين.

وتم الاتفاق، حسب ذات المصدر، على إجراء متابعة شهرية لتقييم مدى التقدم المحرز في مشروع “كفرا”، من خلال لجنة مشتركة للمتابعة، وذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للأشغال.

كما تم تحديد محاور التعاون بين سوناطراك و”سونيداب س.أ”، لا سيما في مجال التكوين وتطوير المهارات، فضلا عن آفاق إطلاق مشاريع كبرى، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع شكّل فرصة قيّمة للطرفين لتعزيز علاقاتهما الثنائية وترقية التنمية المستدامة لصناعة النفط والغاز على الصعيد الإقليمي، والعمل سويا باتجاه تحقيق ما يتطلع له الطرفان من أهداف مشتركة.

شرف الدين عبد النور