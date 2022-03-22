سوناطراك: تدشين وحدة جديدة لتصنيع المعدات المعدنية

22 مارس، 2022

تم تدشين وحدة جديدة لتصنيع المعدات المعدنية المستعملة في الصناعة البترولية والغازية، حيث تم خلالها تصنيع النموذج الأولي لمنشأة للإنتاج المبكّر “Early Production Facility” والتي سيتم استغلالها لمعالجة إنتاج حقل امساك تيراريمين في منطقة تين فوي تبنقورت، وكذا تصنيع 38 محطة لمكشطة الأنابيب “Gare Racleur” لاستعمالها في عَملِيّات تنظيف وصيانة أنَابِيب نقْل المَحْرُوقات.

وأكدت شركة سوناطراك  في بيان لها، أن المشاريع تعتبر إحدى ثمار نظام ترشيد النفقات لسوناطراك وسياسة المجمع لدعم النسيج الصناعي المحلي والرفع من معدّل الإدماج الوطني في مختلف نشاطات المجمع بهدف تقليص النفقات بالعملة الصّعبة.

ليديا كبيش

22 مارس، 2022

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