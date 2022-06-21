أكد اليوم الثلاثاء، مجمع سوناطراك، التزام الجزائر بإنجاح مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الإستراتيجي، وذلك بالإعتماد على المنشآت الحاضرة و المستقبلية لشبكة نقل المحروقات و كذا خبرة المجمع المتميزة في مثل هذه المشاريع الطاقوية.

و يشارك الرئيس المدير العام للمجمع، توفيق حكار ضمن الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى أبوجا العاصمة النيجيرية لحضور الاجتماع الثلاثي الثاني، خلال هذا العام، بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، يومي 20 و 21 جوان 2022 قصد متابعة الدراسات حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وحسب بيان لسوناطراك، فقد جمع اللقاء، الوزراء المسؤولين عن الطاقة و البترول من البلدان الثلاث من أجل عرض سير عمل لجان المشروع و متابعة القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق و كذا مناقشة الخطوات المقبلة لإنجاز المشروع.

كما أكدت سوناطراك، على أن للجزائر ملتزمة بإنجاح هذا المشروع الإستراتيجي بالإعتماد على المنشآت الحاضرة و المستقبلية لشبكة نقل المحروقات بالجزائر و كذا خبرة مجمع سوناطراك المتميزة في مثل هذه المشاريع الطاقوية”.

ولفت المجمع، إلى أن امكانات و قدرات ستعطي للمشروع بعدا إقتصاديا قاريا إستراتيجيا يفتح آفاقا واعدة للقارة الإفريقية و يعزز مجالات التعاون بين دولها خاصة الدول التي يعبرها هذا الانبوب الغازي.

رمزي أحمد توميات

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