سوريا تفضّل عدم طرح موضوع شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمّة الجزائر

كشف فيصل المقداد, وزير الخارجية السوري, أن بلاده “تفضّل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية” خلال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وجاء هذا الإعلان من وزير الحارجية السوري, خلال مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة, اليوم الأحد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: “في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل، أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره السوري، فيصل المقداد”.

وأضافت الخارجية في بيانها أنه “من جملة المسائل التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة، موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية، حيث أكد رئيس الدبلوماسية السورية أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأعرب الطرفان عن تطلعهما لأن تكلل القمة بمخرجات بناءة من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية-العربية للدفع قدما بالعمل العربي المشترك”، يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية.

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