وقال سليماني، لدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة “الحوار”، أن :”الحجاج استحسنوا قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بخصوص تخفيض تكلفة الحج”.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم رفع التحدي هذه السنة ونتمنى أن يكون الحج دون أخطاء، مبرزا أن البعثة الجزائرية في آخر السنوات أصبحت تصنف من البعثات الأولى من حيث التنظيم.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن تقليص عدد المرافقين لبعثة الجزائر في الحج جاء بناء على طلب السلطات السعودية .

وقال نفس المسؤول، أنه:” في ظرف قياسي أنجزنا كل العمليات الخاصة بالحج، و الظروف هذه السنة لم تسمح لنا بإضافة وكالات سياحية جديدة للتحضير هذه السنة”.

وفي هذا الصدد، كشف أحمد سليماني، انه تم اعتماد الوكالات السياحية الخاصة بسنة 2020 والتي بلغ عددها 54 وكالة.

رمزي أحمد توميات